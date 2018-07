O mais popular dos sites de compra na internet está testando uma nova interface

NOVA YORK – A Amazon.com está realizando uma grande reestruturação em seu site, enquanto prepara o lançamento de um novo tablet, de 250 dólares, para concorrer com o iPad, da Apple.

A nova página terá uma grande barra de pesquisa e maior destaque para músicas, livros eletrônicos, jogos e aplicativos do Amazon Appstore, que usa o sistema operacional Android, do Google. A Amazon começou a desenvolver o novo formato do site no final de agosto, afirmou a porta-voz da empresa Sally Fouts, por e-mail, no domingo.