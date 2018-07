Gigante do varejo online pretende lançar smartphone após o sucesso do Kindle Fire, seu tablet

NOVA YORK – O grupo americano de comércio on-line Amazon está realizando testes em seu smartphone que pode ser lançado no fim do ano, afirmou nesta quarta-feira, 11, o jornal Wall Street Journal.

A Amazon também estuda a possibilidade de ampliar a gama de seus produtos eletrônicos portáteis, após o sucesso de seu tablet Kindle Fire, afirma o jornal americano.

O Kindle Fire é vendido a um preço competitivo, de US$ 199 nos Estados Unidos, que demonstra a intenção da Amazon de trabalhar para a venda de seus conteúdos e de se aventurar no campo de produtos eletrônicos de sua marca, segundo o WSJ.

