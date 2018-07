FireTV permite assistir conteúdo selecionado de vídeo e também dá acesso a jogos. FireTV permite assistir conteúdo selecionado de vídeo e também dá acesso a jogos. FOTO: Reprodução

SÃO FRANCISCO – A Amazon.com afirmou nesta terça-feira, 8, que o número de transmissões do serviço Instant Video quase triplicou sobre um ano antes, diante da estratégia da varejista online de ampliar presença na sala de estar de seus usuários. No entanto, a companhia não revelou o número de transmissões ou quantas pessoas acessam o Instant Video.

“Investimos centenas de milhões de dólares em programas de TV e filmes para os membros Prime e está funcionando”, disse Bill Carr, vice-presidente de vídeo e música digital da Amazon, uma empresa que tem se focado na produção de conteúdo original como a comédia Alpha House, do criador do seriado Arquivo X, Chris Carter. Os usuários “Prime” da Amazon pagam uma taxa anual para terem acesso a serviço de entrega gratuita da empresa e podem utilizar o Instant Video de graça.

Na semana passada, a Amazon revelou um aparelho para vídeos e jogos online chamado Fire TV, um aparelho de streaming de US$ 99 que cabe na palma da mão e também permite que os usuários joguem na TV, ajudando a empresa a atrair alguns dos milhões de usuários de Microsoft Xboxes, Sony Playstations e Nintendo Wiis.

Games

A nova plataforma faz parte de uma estratégia da empresa de entrar na indústria de jogos, cortejando programadores de forma mais gentil, ao procurar entrar em uma arena atualmente dominada por Apple e Google. A varejista online, conhecida por minar rivais e pressionar fornecedores, espera que agradar desenvolvedores de games ajude a empresa a construir uma plataforma de aplicativos mais vibrante para sua nova Fire TV, e a ganhar espaço em uma área de competição severa.

A Amazon no ano passado contatou o desenvolvedor londrino Ashraf Hegab. Diferentemente do estilo das lojas de aplicativos de Apple e Google, a companhia prometeu promover o jogo de Hegab de forma ativa caso ele levasse sua plataforma para a empresa, disse o programador.

“Com a Amazon, parece muito mais íntimo e pessoal”, disse o fundador da startup Playir. “Com a Apple, você recebe retorno, mas é mais formal. Você sente que está sendo julgado.” Os jogos são a principal fonte de receita e uma das cinco principais atividades de smartphones e tablets, e para atingir esse público, a Amazon precisa competir com Apple e Google por usuários e tempo de desenvolvedores.

Vale lembrar que, em 14 de março, a Anatel vazou imagens do controle de videogames que faz parte do projeto da Fire TV, e que no começo de fevereiro a empresa adquiriu a Double Helix, estúdio responsável por um recente sucesso do Xbox One, Killer Instinct.