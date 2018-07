O domínio ‘amazon.com.br’ pertencia a uma empresa de TI do Pará; operações de produtos físicos chega só em 2013

SÃO PAULO – A Amazon atropelou mais uma das barreiras que atrasam sua chegada ao Brasil. A gigante do varejo americano agora é dona do domínio “amazon.com.br”, antes posse de uma empresa de TI baseada na capital do Estado do Pará, cujo novo site www.amazonet.com.br), já em funcionamento, se tornará o oficial a partir do dia 14 de setembro. As informações são do jornal Brasil Econômico.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O domínio amazon.com.br já consta sob a titularidade de Paula Bezerra de Menezes, do escritório de advocacia Soerensen Garcia Advogados Associados, contratado pela varejista online americana.

A publicação ainda recupera especulações que diziam que o início das vendas de produtos físicos, como o leitores eletrônicos Kindles, se daria apenas em 2013.

O prazo maior para a venda desse tipo de produto – em razão da maior complexidade logística, tributária e de armazenamento – já era prevista. Nada disso, no entanto, afeta a data prevista o início das vendas de livros digitais no Brasil – possível a partir de acordos fechados com editoras brasileiras –, esperado para outubro ou novembro.

Escritório de advocacia contratado pela Amazon é o novo titular do domínio. FOTO: Reprodução/Registro.br

—-

Leia mais:

• Tensão pré-Amazon

• Número de e-books no Brasil é ‘inexpressivo’