O aparelho foi apresentado no final de setembro ao público. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

NOVA YORK - O tablet Kindle Fire da Amazon, que começou a ser oficialmente vendido nesta semana, custa US$ 201,70 para ser feito, segundo afirmação feita por uma empresa de pesquisas nesta sexta-feira, 19. O valor supera em US$ 2,70 o preço pelo qual o site vende seu produto.

A análise feita pela IHS indica que a Amazon está, ao menos inicialmente, vendendo o tablet assumindo um prejuízo que se espera cobrir com as vendas de livros e filmes a partir do Kindle Fire.

O CEO da Amazon, Jeff Bezos, disse à AP em setembro que o objetivo da companhia era garantir um pequeno lucro com o aparelho, mas, como uma empresa de varejo, a Amazon almejava viver com uma margem de vendas menor do que as das demais empresas de eletrônicos.

“Nós queremos que o hardware seja lucrativo e que o conteúdo também. Nós não queremos de maneira alguma subsidiar um produto com outro”, disse Bezos.

A estimação feita pela IHS inclui o custo de componentes e montagem, mas não os custos de desenvolvimento, marketing ou embalagem. A parte mais cara do Fire é sua tela touch screen colorida de 7 polegadas, que custa US$ 87. A Amazon conseguiu manter o custo do tablet baixo, quando comparado com o iPad da Apple ou tablets similares, ao fabricá-lo com um tamanho menor que os demais, com uma memória menor e sem câmera e microfone.

Mas a diferença entre os custos de produção dos tablets é muito menor do que a diferença dos preços com os quais são vendidos no varejo. A IHS precifica um iPad 2 básico em US$ 300, enquanto a Apple o vende por US$ 499.

Em outubro, logo após a apresentação do Kindle Fire, a IHS já havia feito uma estimação do preço de custo do aparelho, que na época, foi avaliado em US$ 209,63 e, pelas contas, fazia a Amazon perder US$ 10 a cada venda.

