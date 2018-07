Os resultados trimestrais da Amazon.com ficaram aquém das expectativas de Wall Street com um salto nos gastos operacionais, o que levou suas ações a despencarem 14% no after-market.

O lucro líquido do segundo trimestre da Amazon.com cresceu 45%, para 207 milhões, ou 0,45 dólar por ação, em comparação com 142 milhões de dólares, ou 0,32 dólar por ação, registrados um ano antes.

Analistas esperavam, em média, um lucro de 0,54 dólar por ação, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

Já a receita da empresa registrou alta de 41%, para 6,57 bilhões de dólares, levemente acima dos 6,54 bilhões de dólares esperados pelo mercado. Os gastos operacionais totais também aumentaram em 40%, para 6,3 bilhões de dólares.

As projeções da Amazon.com para seu lucro operacional no terceiro trimestre são de 210 milhões a 310 milhões de dólares – o que representa desde uma queda de 16% a uma alta de 24% -, sobre vendas de 6,9 bilhões a 7,63 bilhões de dólares.

A maior varejista online do mundo havia divulgado resultados excepcionais nos últimos dois trimestres devido à popularidade de seu aparelho de leitura digital (e-reader) Kindle, mas investidores temiam que haveria uma desaceleração neste trimestre.

Recentemente, a Amazon.com cortou o preço do Kindle, frente ao acirramento da concorrência no mercado de e-readers com o lançamento do iPad, da Apple, e de um modelo mais barato do Nook, da Barnes & Noble, além de ter começado a vender o aparelho nas lojas físicas da rede Target.

