A Apple, fabricante do iPhone, foi criticada por grupos ambientalistas chineses pela fiscalização empresarial frouxa de seus fornecedores na China, o que resulta em baixos padrões ambientais e de segurança no trabalho que causaram o envenenamento de dezenas de operários.

“Constatamos que a Apple não está honrando seu compromisso de garantir a segurança de sua cadeia de suprimento e cumprir suas responsabilidades ambientais, bem como prover dignidade e respeito aos trabalhadores”, disse Ma Jun, do Institute of Public & Environmental Affairs (IPE), que na quinta-feira, em cooperação com outros grupos ambientais, publicou um extenso relatório sobre práticas indevidas de parte de fornecedores da Apple.

“(A Apple) só se preocupa com o preço e qualidade (de seus produtos) e não com questões de responsabilidade ambiental e social. De certa forma, ela impele os fornecedores a adotar práticas irresponsáveis a fim de conquistar contratos”, disse Ma.

A Apple afirmou que tem um regime severo de auditoria e que todos os seus fornecedores são fiscalizados e investigados regularmente. “Nossos relatórios de responsabilidade quanto aos fornecedores documentam o progresso de nosso extenso programa de auditoria desde 2006″, afirmou um porta-voz da Apple.

No ano passado, a Foxconn, principal fornecedora da Apple na China, sofreu meia dúzia de suicídios de trabalhadores que os críticos atribuíram às condições duras de trabalho nas fábricas e a uma cultura militarista. Steve Jobs, o presidente-executivo da Apple, negou as alegações, afirmando que a Foxconn não explora seus trabalhadores.

Muitas multinacionais ocidentais -entre as quais a fabricante de brinquedos Mattel, que sofreu um escândalo relacionado ao uso de tintas tóxicas em 2007- enfrentam dificuldade para padronizar a qualidade de produção entre as dezenas de fornecedores envolvidos nas convolutas cadeias de suprimento chinesas, mas o relatório afirma que os padrões da Apple ficam bem aquém de seu status como uma das mais conhecidas marcas mundiais.

“Não é fácil controlar (a cadeia de suprimentos) mas outras marcas de grande porte fazem muito mais (que a Apple) para tratar dessa questão”, afirmou Ma.

/James Pomfret e Kelvin Soh (REUTERS)