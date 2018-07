O acesso à internet na América Latina cresceu 15% no ano passado, e o número de pessoas conectadas na região chegou a 112 milhões, segundo um estudo da empresa de mensuração digital comScore.

O Brasil é o maior mercado online da região, com 40,5 milhões de usuários, seguido de longe pelo México e pela Argentina, com 18 e 13 milhões de pessoas com acesso à rede, respectivamente.

O estudo “Memória digital latinoamericana 2010″, publicado no site da empresa, leva em conta pessoas com mais de 15 anos de idade que acessaram a internet de casa ou do trabalho.

“Durante esse último ano, a América Latina viu um grande crescimento no uso da internet em. Os consumidores recorrem à web para uma variedade de atividades que incluem comunicação, conexão social, informação e comércio”, afirmou Alejandro Fosk, vice-presidente sênior da comScore.

Ascenção contínua. A Venezuela, que representa um mercado online relativamente pequeno, com 2,9 milhões de usuários, foi o país que teve o maior crescimento no último ano, com 27%. Em segundo lugar vem a Colômbia, com 24% e um total de 12,5 milhões de usuários, o México (21%) e o Brasil (20%). O acesso À re de no Chile cresceu 8% e o país, agora, tem 7,3 milhões de pessoas conectadas. Porto Rico também cresceu 8% e tem 1,2 milhões de usuários.

Além disso, a pesquisa indica que, em janeiro deste ano, os latinoamericanos passaram 24 horas conectados à internet, consumindo nesse período 1.795 páginas de conteúdo e visitando a “rede de redes” cerca de 50 vezes.

Quanto ao tempo médio gasto por usuário na rede, os brasileiros lideram com 25,8 horas e são seguidos pelos argentinos (25,5 horas) e pelos mexicanos (25,3 horas).

“A web está se convertendo em uma fonte de valor crescente tanto para os consumidores quanto para as empresas. Com um esperado crescimento contínuo em toda a região, os anunciantes e os meios de comunicação estão começando a se dar conta do tremendo potencial que existe para esse canal na América Latina”, afirma Fosk.

