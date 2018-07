??? Holandesa tatua a foto de perfil de 152 amigos do Facebook no braço

ATUALIZAÇÃO em 09/06 às 16:30 – A tatuagem é falsa. Ou melhor, temporária. O vídeo é, na verdade, uma campanha de marketing viral da empresa Pretty Social, que vende produtos como bolsas, papeis de parede e pôsteres com os avatares dos amigos do Facebook do comprador impressos. Em vez das duas semanas relatadas no vídeo, foram necessárias apenas algumas horas para a aplicação da tatuagem removível.

SÃO PAULO – Uma holandesa decidiu carregar sempre consigo seus entes mais queridos. Onde? Engana-se quem pensou “no coração”. Ela tatuou o avatar de 152 de seus amigos do Facebook no braço direito. No vídeo My Social Tatoo (“Minha Tatuagem Social”), a usuária Susyj87 mostra o longo processo — de mais de duas semanas — de marcar a todas as imagens de perfil no corpo. Conforme ela mesma diz na descrição do vídeo, nem todo mundo ali é amigo dela, mas pessoas com que ela realmente se importa. “Eu consegui a permissão deles e todos estão muito orgulhosos de estarem nisso. para mim, essa tatuagem representa que eu sou hoje e a época em que nós vivemos”.

—-

