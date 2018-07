Turistas fazem foto com ‘pau de selfie’ em Dubai. FOTO: AP Turistas fazem foto com ‘pau de selfie’ em Dubai. FOTO: AP

SÃO PAULO – A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) esclareceu em nota publicada em seu site nesta segunda-feira, 26, que os “bastões de selfie” (popularmente chamados de “pau de selfie”) agora podem ser transportados na bagagem de mão.

A agência informou que as únicas condições são a de que o peso total da bagagem de mão não exceda 5 kg e a soma das dimensões não ultrapasse 115 cm.

Segundo a Anac, passageiros passaram a reclamar que o objeto estava sendo barrado pelos funcionários aeroportuários que, ao enquadrá-lo como “bastões retráteis”, proibiam-no de ser levado na bagagem de mão. Isso porque objetos desta categoria são proibidos de entrar como bagagem de mão pela resolução n° 207 de 2011 – embora sejam permitidos nas malas despachadas.

“Sanadas as dúvidas quanto à diferenciação de ‘bastão retrátil’ e ‘bastão de selfie’, a Anac orientou os operadores aeroportuários e aéreos, por meio de ofício, sobre a permissão do acessório, desde que ele respeite as regras da bagagem de mão”, diz a nota.