Desde Twin Peaks, que perguntava no início dos anos 1990 quem teria matado Laura Palmer, uma questão não assombrava tanto os telespectadores: o que é a ilha?

“Não é o purgatório”, repetiu inúmeras vezes o co-criador de Lost, Damon Lindelof. Eis a única certeza dos fãs. A eles coube a missão de decifrar a série. E, quanto mais perto do fim, mais a discussão de acalora. Hoje, a três horas e meia do desfecho, Lost ainda é um enigma. A trama dificilmente se fechará com perfeição, mas não importa.

Lost inovou ao colocar, em sua estreia, mais de dez protagonistas. Foi pioneira em criar três tramas diferentes para seus personagens. Virou referência para qualquer produção. Todos querem ser o próximo Lost.

E daí se todas as peças não se encaixarem? Dificilmente os fãs vão achar que seis anos foram em vão. A não ser que tudo não tenha passado de um sonho ou de um reality show bizarro!

*Assina a coluna ‘Fora de Série’ do Caderno TV.