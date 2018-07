Seu maior problema é ignorar boa parte dos avanços tecnológicos da última década em uma clara estratégia. Não tem câmera, quando até os iPods já tem. Não tem saída USB, apenas sincroniza com o iTunes os formatos autorizados pela Apple (PDF e vídeos em 1080p estão vetados).

Depois de causar frisson com o anúncio do tablet, a Apple ainda espera repetir o feito pelo menos mais duas vezes: no fim de abril, com o lançamento do iPad 3G, e na próxima versão do tablet, que deve responder às principais críticas ao aparelho. A estratégia, apesar de lucrativa, faz que consumidores mais afoitos paguem mais caro por um produto que já chega às lojas defasado. É como comprar uma coleção de DVDs de um seriado que ainda não acabou: para se manter atualizado, em menos de um ano você acaba se vendo obrigado a comprar tudo de novo.

As maiores vantagens do iPad já são conhecidas desde o iPhone, como o sensor de movimento e o eficiente multitoque do aparelho. A chegada de novos tablets ao mercado deve obrigar a Apple a afrouxar um pouco as limitações do iPad – a segunda geração pode nos dar um aparelho verdadeiramente revolucionário, com Flash, chamadas em vídeo e multitarefa. Enquanto o iPad for apenas um meio maior e mais simples de acessar a web e as lojas da Apple, seu preço – quase o mesmo de um bom notebook – não justifica o investimento.

Leia também:

Quando a tecnologia vira sexto sentido

Os rumos do comando

Meio termo: mouse com supefície tátil

Mudança começou com celular

Sem teclado nem mouse

Controle na ponta dos dedos

Análise: iPad eleva nível da disputa

Reportagem publicada na versão impressa do caderno Link de 12/04/2010