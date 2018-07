Punições se referem às operadoras Telemar Norte Leste e Brasil Telecom; ao todo foram aplicadas dez multas

Luci Ribeiro

BRASÍLIA – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aplicou hoje dez multas a empresas do Grupo Oi que, somadas, totalizam cerca de R$ 38 milhões. As punições foram dirigidas às operadoras Telemar Norte Leste e Brasil Telecom. Esta última recebeu duas das dez multas, com os menores valores, uma de R$ 453 mil e outra de R$ 128 mil. Das oito punições à Telemar Norte Leste, duas giram em torno de R$ 8 milhões, cada uma.

Os despachos da Anatel que definem as multas estão publicados no Diário Oficial da União desta quarta-feira e referem-se a processos abertos contra a operadora nos anos de 2005, 2007 e 2008. Os documentos são assinados pelo presidente da Agência, João Rezende.

/ AGÊNCIA ESTADO