SÃO PAULO – A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) divulgou na terça-feira, 14, seu aval para a venda no País do iPhone 6 Plus, novo smartphone da Apple que foi lançado há cerca de um mês.

Ainda não há previsão para a aprovação da venda do iPhone 6, mas os modelos submetidos para a aprovação da agência são os mesmos que são vendidos nos EUA. Trata-se de uma boa notícia para quem tem o costume de comprar o celular no exterior: caso haja garantia, ela valerá aqui no Brasil, porque lá e aqui o modelo homologado é o mesmo.

Além da aprovação do iPhone 6 Plus, a agência ainda deu aval a dois tipos de carregadores para o aparelho: o normal, que vem com o celular no kit vendido nos EUA, e o do iPad, com potência de 10W. Outro dado importante: ao contrário do que aconteceu nas últimas versões do iPhone, o iPhone 6 Plus não será fabricado pela Foxconn em Jundiaí, mas será importado da China. Ainda não há detalhes sobre o iPhone 6.

Apesar de ser um passo importante, a aprovação da Anatel não significa que o lançamento do novo iPhone no País será imediato: nos últimos anos, a Apple demorou pelo menos um mês após a aprovação da agência para levar o aparelho às lojas. Já se sabe que o País está fora da agenda de lançamentos de outubro da empresa.