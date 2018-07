Princpal rival do iPhone, com sistema Android, será comercializado por todas as operadoras

SÃO PAULO – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) homologou na sexta-feira, 11, o Galaxy S III, principal smartphone lançado pela Samsung esse ano e visto como o principal concorrente do iPhone.

A agência confirmou o que a empresa já tinha declarado: o aparelho chega ao mercado brasileiro na primeira semana de junho.

O Galaxy S III será comercializado por todas as operadoras. Na Vivo, já é possível fazer o cadastro para comprar o telefone. Nenhum preço para ele foi anunciado ainda.

A maior novidade do Galaxy S III é uma série de tecnologias de reconhecimento do usuário, como voz, rosto e movimentos. O telefone vem com um assistente que obedece a comandos de voz, uma espécie de resposta da Samsung ao Siri, do iPhone 4S. Mas, assim como o Siri, ele não entende português.

