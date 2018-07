Smartphone roda Windows Phone e deve chegar às lojas em novembro

SÃO PAULO – O smartphone Samsung Omnia W, com Windows Phone Mango, foi homologado pela Anatel no dia 31 de outubro. A descoberta foi feita pelo Windows Phone Blog no site da agência governamental.

O aparelho está registrado no site da Anatel com o nome-código de SGH-1677. Através dele, o WP blog encontrou também o manual de instruções do aparelho e disponibilizou o PDF para download aqui.

As especificações do Samsung Omnia W são as seguintes:

Tela Super AMOLED de 3,7”

8 GB de armazenamento

512 MB de RAM

Câmera Frontal VGA

Câmera Traseira de 5 MP com Flash de LED e Autofocus

Bateria de 1500 mAh

Dimensões de 115.6 x 58.8 x 10.9 mm

Peso de 115,3g

DNLA

HotSpot WiFi

De acordo com o site Gizmodo, que divulgou o vazamento de um caldenário de lançamentos da TIM no fim de agosto, o aparelho sairá pela operadora em novembro ao preço aproximado de R$ 1.300,00.