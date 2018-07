Apple brasileira enviou modelos vendidos na França, Alemanha e Reino Unido para agência

SÃO PAULO – Os novos iPhones 5S e 5C ainda não têm data para chegar ao mercado brasileiro, mas isso não significa que eles não poderão ser vistos nas ruas funcionando sem problemas.

Documentos presentes nos sistemas da Anatel confirmam que a Apple brasileira enviou para homologação da agência os modelos A1507 do iPhone 5C e A1457 do iPhone 5S, os mesmos que são comercializados na Europa, e compatíveis com a banda utilizada em redes 4G do País.

Quem comprar um iPhone fabricado nos EUA ou na Austrália, entretanto, não terá a mesma sorte, uma vez que a banda utilizada nesses países é diferente da usada no Brasil.

Além dos novos modelos, a Anatel já deu licença para diversos tipos de baterias usadas nos novos iPhones, o que parece aproximar ainda mais o País do lançamento dos novos smartphones da Apple.