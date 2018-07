SÃO PAULO – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) lançou um aplicativo que permite ao usuário conferir a qualidade dos serviços de conexão móvel oferecido pelas cinco operadoras brasileiras: Vivo, TIM, Claro, Oi e Nextel.

Chamado “Anatel Serviço Móvel”, o app gera as avaliações por município. Nas primeiras telas, o aplicativo mostra a quantidade de ERBs (estações rádio-base), as antenas, que cada operadora possui no município, de acordo com a tecnologia (2G, 3G e 4G).

Assim, o consumidor passa a saber que, por exemplo, a Oi é a operadora que mais possui antenas 3G em São Paulo, enquanto a TIM é dona da maioria das 4G.

Outro painel mostra os resultados sobre os indicadores de acesso à rede de voz e de queda da rede de voz. Usando ainda São Paulo como exemplo, nota-se que a TIM possui a maior pontuação no acesso a voz, enquanto a Vivo tem o maior índice de queda.

No terceiro painel, os resultados sobre acesso e queda sobre uso de dados. Nesta situação, vê-se que a Vivo é quem conta com o maior indicador de acesso, enquanto a TIM é a responsável pelo maior índice de queda sobre a rede de dados.

Ao selecionar qualquer uma das operadoras, abre-se um mapa que mostra a localização das ERBs no município.

O recurso mais interessante do app, no entanto, só se mostra ao usuário se ele usar o celular na posição horizontal. Abrem-se gráficos que medem o “Acesso à rede de voz”, “Queda da rede de voz”, “Acesso à rede de dados”, e a “Queda da rede de dados” ao longo do tempo. Assim, é possível ver qual operadora tem melhorado a oferta de seus serviços na sua região.

Os dados são atualizados mensalmente (atualmente, estão sendo considerados os dados relativos ao mês de agosto).

O aplicativo está disponível gratuitamente na loja de apps para celulares Android e iOS.

Medindo a qualidade da sua internet

Para medir a qualidade do seu serviço de dados ou Wi-Fi, uma boa maneira é usar o aplicativo para Android e iOS (ou serviço web) SIMET. A melhor parte é que, além de obter as informações que precisa, ao incluir seu CEP durante o teste, o usuário colabora na construção do Mapa de Qualidade da Internet no Brasil.