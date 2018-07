*Atualizado às 11h da quinta-feira, 13, para corrigir informações

.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou nesta segunda-feira, 10, uma nota técnica dizendo que vai bloquear celulares piratas no Brasil. Ainda não há prazo definido, porém, para quando os usuários que possuem esse tipo de aparelhos comecem a receber mensagens avisando sobre o bloqueio. Inicialmente, o prazo para o envio das mensagens começar era 30 de julho.

"O número de celulares que poderiam ser bloqueados ainda não é conhecido", diz a Anatel, que fixou o prazo das mensagens para não prejudicar os "usuários que, de boa fé, adquiriram tais aparelhos."

O bloqueio a celulares piratas é uma iniciativa antiga da Anatel: desde 2014, a agência tenta seguir em frente com um programa apoiado pelas fabricantes de celulares. Segundo dados da OCDE, um em cada cinco celulares em uso no mundo hoje são "piratas". As operadoras, no entanto, resistiram às pressões, uma vez que com o bloqueio, podem perder usuários – estimativas do setor dizem que 1 milhão de aparelhos "piratas" são incluídos nas redes todos os meses.

O que fazer? Caso você esteja em dúvida se o seu celular é pirata ou não, é possível fazer um teste para descobrir. Para começar, digite o código *06#, como se fosse fazer uma ligação. A partir disso, você receberá um número – trata-se do IMEI, espécie de RG que cada celular possui.

Agora, compare o número que está na tela com o que apareceu na caixa do seu equipamento, ou na nota fiscal de compra. Se os números forem diferentes, é possível que seu aparelho seja irregular.