Depois de revelação do ‘Estado’, agência pretende tomar medidas para impedir bloqueio de chip pré-pago em tablets

Karla Mendes

Publicado no caderno ‘Economia & Negócios’ desta quarta-feira.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai tomar providências para coibir o bloqueio de chips pré-pagos em tablets, prática que algumas operadoras de celular estão adotando, conforme revelou o Estado. “Isso não é permitido. A empresa não pode fazer a restrição do serviço em função do dispositivo que a pessoa está usando”, disse Bruno Ramos, gerente de comunicações móveis da Anatel.

Tablets não conseguem se conectar à rede 3G usando chips pré-pagos. FOTO: ANDRE DUSEK/AE

Segundo ele, ainda não há registro desse tipo de queixa na Anatel. Por essa razão, ele orienta todos os consumidores que tiverem esse tipo de problema para formalizarem sua reclamação na central de atendimento da agência – número 1331.

Mudança. A Claro recuou na estratégia de bloqueio de vendas de chips pré-pagos para tablets. Fiamma Zarife, diretora de Serviços de Valor Agregado (VAS) e Roaming da Claro, reconheceu a ocorrência de problemas de comunicação na venda do serviço nas lojas e na central de atendimento e disse que a empresa está reforçando a comunicação com os atendentes para o “não bloqueio” desse serviço.

Segundo ela, foi enviado um comunicado informando a inexistência de restrição de internet pré-paga para esse dispositivo. “A gente não faz esse bloqueio”, reforçou. Fiamma explicou que para acessar a internet pré-paga era necessário fazer a configuração do equipamento. A reportagem seguiu as instruções e, finalmente, pode acessar a internet da operadora no iPad. Nas lojas, porém, os atendentes não fornecem essa informação.

Situação semelhante ocorreu com a Vivo. Apesar da restrição da venda do serviço nas lojas, depois do envio da configuração, a acesso foi permitido. “O problema de conexão relatado na matéria foi causado por configuração no equipamento em questão”, disse a empresa, em nota.

