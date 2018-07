SÃO PAULO – O boato, surgido há alguns meses, de que a Amazon teria planos de lançar seu próprio console, está cada vez mais perto de se tornar realidade. E dessa vez, a confirmação vem do Brasil: em relatórios de novembro descobertos nessa semana, a Anatel mostrou imagens do que pode vir a ser o controle do console da empresa de Jeff Bezos, já homologados pela agência regulatória.

Para quem reparou bem, é fácil perceber que o joystick da empresa se parece muito com o do Xbox One, com três botões direcionais (dois deles analógicos) e quatro botões de comandos de jogo, além de dois botões traseiros e dois gatilhos, com a adição do que parecem ser três botões centrais muito semelhantes aos encontrados nos smartphones Android.

Os rumores sobre o console da Amazon circulam há tempos: até agora, as teorias mais aceitas dizem que ele rodará a partir do sistema Android – como já acontece com o independente Ouya -, teria conexão direta com internet e TV. O controle, por sua vez, deverá rodar com duas pilhas AA e teria conexão Bluetooth com o console.

Além disso, no começo de fevereiro a empresa de Jeff Bezos adquiriu a Double Helix, produtora de jogos responsável por títulos como Killer Instinct, um dos grandes jogos do Xbox One até agora.