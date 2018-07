Manoel Rangel, presidente da Ancine, durante o lançamento do edital de games brasileiros

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) divulgou nesta segunda-feira, 30, uma pré-lista de seu primeiro edital de games, que vai distribuir R$ 10 milhões entre 24 projetos de jogos nacionais. Ao todo, 123 empresas fizeram propostas para o edital, mas apenas

81 jogos foram habilitados para participar da seleção final.

Entre os projetos habilitados, há alguns dos principais estúdios de games do País: é o caso da Webcore, de um dos (poucos) destaques dos jogos brasileiros em 2016 com My Night Job. Agora, a empresa tenta financiar TerraCodex: As Onze Relíquias. Ou ainda da Duaik (de Aritana, o primeiro game brasileiro para Xbox One), com Sand Bullets, e Sandro Tomasetti, responsável por Gryphon Knight, que agora busca recursos para Musashi X Cthulhu.

Uma curiosidade, porém, é que também alguns estúdios de cinema se inscreveram no edital. É o caso da O2, de Fernando Meirelles, que quer financiar Malasartes - O Game, inspirado em Malasartes e o Duelo com a Morte, filme de Paulo Morelli com

base no folcore nacional; ou ainda da Bossa Nova Films, com Chef Pompom.

Incentivo. Nos próximos meses, a agência vai selecionar 24 projetos de games brasileiros para financiamento -- o total disponível para os produtores de jogos será de R$ 10 milhões, distribuídos a partir do Fundo Setorial do Audiovisual.

Os projetos serão divididos em três faixas de financiamento: na categoria A, serão escolhidos dois projetos para captar até R$ 1 milhão. Na B, 10 projetos poderão captar R$ 500 mil; enquanto na C, 12 projetos poderão ser financiados em até R$ 250 mil.

Além disso, há uma divisão mínima dos recursos: 30% do total do edital está reservado para projetos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, enquanto 10% ficará obrigatoriamente com iniciativas da região Sul e dos estados de Minas Gerais e Espírito

Santo.

"Os jogos eletrônicos são capazes de gerar divisas para o País e também são um ambiente para que personagens e circunstâncias brasileiras possam se expressar", disse Manoel Rangel, diretor-presidente da Ancine, durante o evento de lançamento do

edital, realizado na Cinemateca Brasileira, na zona sul da capital paulista, em dezembro.

Para Alê Machado, diretor de políticas públicas da Associação Brasileira de Desenvolvimento de Jogos (Abragames), o lançamento do edital "representa um dia histórico" para o mercado de games do País.