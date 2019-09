Google/Divulgação Android 10 começou a ser liberado nesta terça, 3

O Android 10, nova versão do sistema operacional do Google, chega aos primeiros usuários nesta terça, 3. Ele estará disponível inicialmente para a linha de telefones Pixel, de fabricação do próprio Google. Segundo a empresa, o Android 10, que perdeu a referência a doces no nome, estará disponível para os outros fabricantes nas próximas semanas.

Apresentado em maio durante a conferência Google I/O, o Android 10 prepara o terreno para tecnologias que ainda não chegaram ao consumidor final, mas que devem fazer muito barulho nos próximos anos: dispositivos dobráveis e 5G.

Para os usuários do presente, há algumas novidades interessantes. Entre elas estão modo noturno, que dá prioridade a tons escuros na tela, o que poupa os olhos de quem lê e a bateria do aparelho. É uma função que aparece em aplicativos específicos, como o Twitter, e que deve chegar também ao concorrente iOS 13, próxima geração do sistema da Apple.

Bem estar

Tendência na indústria, o Google decidiu implementar novas funções à àrea de bem-estar digital. Uma delas é Modo de Foco (Focus Mode, em inglês), que permitirá que um usuário escolha desligar determinados aplicativos por um período específico, sem precisar deixar o celular de lado para se concentrar em uma tarefa. É útil, por exemplo, para evitar notificações de redes sociais enquanto se escreve um relatório ou planilha, mas sem precisar desligar o WhatsApp para ser avisado de algum acidente ou problema familiar.

Além disso, há o recurso Family Link: com ele, os pais poderão controlar, por dentro do sistema operacional, diversas configurações dos celulares de seus filhos, incluindo tempo limite de uso de um determinado aplicativo ou um horário máximo para utilização do aparelho, antes de dormir. Antes, essas funções estavam apenas restritas a quem instalasse um aplicativo específico.

Segurança e privacidade

Na área de privacidade e segurança, o principal destaque será um sistema de notificações que avisará o usuário quando um determinado aplicativo está capturando informações sensíveis -- como localização -- mesmo quando não estiver sendo usado. Além disso, uma nova melhoria em segurança vai permitir a instalação de atualizações de forma rápida, sem necessitar, por exemplo, reiniciar o aparelho. Outra novidade é que, a partir desta versão, até mesmo smartphones de entrada, mais baratos, terão alto nível de criptografia -- função que estava presente apenas em aparelhos mais caros, por conta de processamento.

Mais recursos

A nova versão do sistema conta com quase 50 recursos. Uma delas é a Live Captions: trata-se de uma espécie de legenda automática que aparecerá em qualquer vídeo ou áudio visto pelo usuário em seu celular. Segundo o Google, as legendas ao vivo estarão disponíveis nos próximos meses em smartphones Pixel.

Outro recurso é o Smart Reply, que sugere ações no smartphone: um link para o YouTube no WhatsApp já sugere o site de vídeos, sem que seja necessário colar o conteúdo. O Android 10 terá também navegação por gestos. Com o recurso será possível voltar de tela, abrir a tela inicial e alternar entre tarefas, sem precisa dos botões típicos do sistema operacional na parte inferior da tela.