Google/DIvulgação O Android 11 Go deve estar disponível no próximo mês, informou o Google

Depois do lançamento da sua versão mais recente de sistema operacional, o Android 11, o Google já revelou a versão Go do software, prometendo mais espaço livre e melhor desempenho nos celulares. Segundo a empresa, o Android 11 Go foi desenvolvido para suportar melhor configurações de celulares como telas maiores, câmeras duplas e armazenamento extra, apesar de ser voltado para smartphones básicos.

Lançado oficialmente no início de setembro, o Android 11 traz uma nova organização de notificações de mensagens, uma ferramenta de gravação de tela e um hub especial para controlar dispositivos de casa conectada. Agora, na versão Go, o objetivo é levar esses recursos para celulares mais básicos, que operam com configurações diferentes do Pixel ou de lançamentos da Xiaomi, nos quais o Android 11 já está disponível.

O Android 11 Go tem suporte para 2 GB de memória RAM. A marca era 1,5 GB no Android 10 Go, o que proporciona um espaço adicional de 270 MB para os usuários no aparelho — de acordo com o Google, o suficiente para rodar mais três ou quatro apps paralelamente no dispositivo.

Assim como o Android 11, a nova versão também reúne todas as notificações de apps de mensagem em um só lugar, para tornar mais fácil visualizar, responder e gerenciar conversas. Além disso, configurações de privacidade também foram atualizadas para especificar melhor os itens aos quais o usuário pode dar permissão de uso, como microfones ou câmeras, por exemplo. O Android 11 Go deve estar disponível no próximo mês, informou o Google.