A guerra está declarada e o inimigo está bem definido: é a Apple. A nova versão do Android, 2.2 ou “Froyo”, é mais rápida, simples e mira diretamente no iPhone e no iPad.

Os principais rumores se confirmaram: o Froyo é equipado com um Javascrip V8, até três vezes mais rápido do que as versões anteriores. Na comparação feita na apresentação, o iPad ficou lento perto do Froyo.

A nova versão também terá suporte ao Flash 10.1, aplicativo para assistir vídeos. Não faltaram cutucões à Apple, que recentemente declarou ser contra o Flash. “É muito bom trabalhar com a Adobe”, disse Vic Gundotra, vice-presidente de engenharia do Google, arrancando risos da plateia.

Gundotra também demonstrou como uma biblioteca inteira pode ser transferida do iTunes para o Android em poucos segundos — tudo em streaming, sem passar pelo computador. Outra novidade é o fato de os aplicativos poderem ser movidos para o cartão de memória do celular. O novo Android também poderá se transformar em um hotspot de Wi-Fi usando a conexão 3G.

Hoje, nos EUA, há 100 mil ativações de aparelhos Android todos os dias. Já é o sistema operacional de celular mais usado do país. Parte do sucesso se deve à diversidade de aplicativos criados sobre sua plataforma aberta — 180 mil desenvolvedores trabalham sobre ela, e pelo menos 4 mil vieram ao Google I/O especialmente interessados no Android. Hoje já existem mais de 50 mil apps para o sistema operacional do Google.

Há no mercado atualmente 60 aparelhos equipados com o sistema operacional. O primeiro a trazer a versão 2.2 é o HTC EVO 4G, que será dado de presente aos participantes do evento.

O Android também é peça central no desenvolvimento da Google TV, que virá equipada com esse sistema operacional e terá suporte aos seus aplicativos.