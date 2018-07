FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O Google anunciou uma novidade para a nova versão do seu sistema operacional Android: o sistema terá criptografia por padrão, ativada a partir do momento em que o usuário ligar o seu telefone.

O sistema utilizado protege os dados do usuário até mesmo em situações em que os dados sejam solicitados judicialmente para o Google, porque utiliza uma única chave que fica armazenada no próprio aparelho e é inacessível para o Google.

Não é de hoje que o sistema Android adota a criptografia, a diferença agora é que agora ela será adotada de forma padrão, a partir do momento em o usuário ligar o telefone, sem precisar ser configurada, o que fazia com a opção não fosse adotada.

“Pessoas usam senhas e chaves de combinação para proteger seus bens físicos. Com informações digitais, a criptografia atua como um cofre para proteger sua informação de ladrões e bisbilhoteiros”, declarou a empresa em post no seu blog.

Outra novidade do sistema é a adoção de formas mais fáceis de desbloquear o aparelho por meio de um sistema chamado Smart Lock (Bloqueio Inteligente), que permite o desbloqueio do telefone usando pareamento por Bluetooth, NFC (sigla em inglês para Comunicação por Campo de Proximidade) ou simplesmente o sorriso do usuário, tornando desnecessário o uso de um código para bloqueio.

O Google diz ter melhorado o seu sistema de reconhecimento facial, de forma que, em apenas alguns instantes, o suficiente para o usuário verificar algumas notificações na tela de descanso do celular, o sistema faz a leitura do rosto e desbloqueio do smartphone.