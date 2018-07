O último relatório da ComScore sobre o mercado de celulares revelou um salto de crescimento no uso do sistema operacional Android em smartphones nos Estados Unidos. O produto Google pulou de 4% para 13%, enquanto o Windows Phone encolheu cerca de 2% (de 15% para 13%). Os dados do relatório são do trimestre que acabou em maio, portanto ainda não contabilizam o lançamento do iPhone 4.

A Research in Motion, dona do Blackberry, ainda é líder no mercado norte-americano, com pouco mais de 40% – seguida pela Apple, que tem cerca de 25% dos aparelhos em uso. O sistema Android pode ser encontrado em aparelhos Motorola, HTC, LG e Samsung.

Rival do Google no segmento de internet, o Yahoo finalmente se rendeu ao Android, e disponibilizou versões de seus aplicativos Yahoo Mail e Yahoo Messenger para o sistema de celular. A busca do Yahoo também ganhou um widget para competir com o Google dentro da casa do adversário.

Entre as outras novidades anunciadas pelo Yahoo estão aplicativos do Yahoo Mail e Yahoo News reescritos em HTML 5 para iPhone e iPod Touch. Segundo a empresa, os aplicativos são sua criação mais avançada, com efeitos visuais e navegação por gestos.

Para baixar os aplicativos em seu Android basta escanear os códigos QR abaixo com a câmera do celular.