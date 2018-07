Presença no mercado chega a 72% na Espanha e 62% na Alemanha; enquanto isso, Apple perde participação na Europa

HELSINQUE – O sistema operacional para smartphones do Google, Android, estendeu sua liderança de mercado no início de 2012, ajudado por novos modelos de fabricantes de celulares como Samsung e HTC, ampliando pressão sobre rivais como Research In Motion e Nokia.

Pesquisa da Kantar Worldpanel divulgada nesta terça-feira, 15, afirma que o Android ganhou participação na maioria dos sete principais mercados – Austrália, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, Espanha e Estados Unidos – nas 12 semanas até meados de abril.

Na Espanha e Itália, a quota de mercado do Android mais que dobrou na comparação anual, para 72% e 49%, respectivamente, enquanto que quase duplicou para 62% na Alemanha.

A forte demanda pelo iPhone 4S ajudou a número 2 do mercado, Apple, a estreitar a distância ante o Android nos Estados Unidos e Grã-Bretanha, mas sua participação caiu na Europa continental.

Enquanto isso, o Windows Phone, da Microsoft começou a mostrar alguns sinais de crescimento, graças à decisão da Nokia de trocar sua plataforma Symbian para o sistema da gigante do software.

A participação do Windows Phone na Alemanha mais do que dobrou, para 6%, em relação ao ano passado, e subiu para 3% a 4% na Grã-Bretanha, França, Itália e Estados Unidos.

Esses ganhos vieram às custas das plataformas Symbian e BlackBerry, da canadense Research In Motion, que enfrentaram as maiores perdas de participação de mercado. A fatia da RIM no mercado dos EUA caiu para apenas 3% ante 9% um ano antes.

Segundo a Kantar, o modelo One X, da HTC, teve um forte lançamento na Grã-Bretanha, ingressando na lista dos 10 mais comercializados no período de 12 semanas, apesar das vendas terem menos de uma semana.

