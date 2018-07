Hoje, quem quer instalar uma aplicativo em um celular com Android só pode gravá-lo na memória interna do aparelho, que é bem menor. No caso do telefone Milestone, da Motorola, só há 133 MB. Sobra pouco espaço para os aplicativos, que ainda dividem os megabytes com o sistema operacional.

Segundo o Google, é uma medida para prevenir a cópia ilegal dos aplicativos. O plano agora é desenvolver uma maneira de criptografar os dados dos aplicativos para que possam ser gravados no cartão de memória.