Eric Schmidt disse que são cerca de 850 mil ativações de aparelhos Android no mundo, um aumento de 250% em relação a 2011

O espaço dedicado pelo Google ao sistema operacional chamou a atenção no congresso. FOTO: Hugo Barra/Reprodução

BARCELONA – Quando desembarca no aeroporto de Barcelona, o viajante é recebido por dois bonecos de Android, que posam felizes para fotos e apertam as mãos das pessoas. Especialmente apropriado para o Mobile World Congress deste ano, que vai se caracterizando como o primeiro grande evento onde o sistema operacional caminha fora da sombra da Apple (confiante com seus 52% do mercado).

Hugo Barra, o brasileiro à frente do Android. FOTO: EFE

Para coroar esse sentimento, o segundo dia traz como ponto alto, o discurso de Eric Schmidt, CEO do Google, dono do Android. É o terceiro ano consecutivo em que o executivo sobe ao palco para comandar a apresentação da empresa.

Schmidt vai montado num novo patamar atingido pela plataforma. Patamar este anunciado nesta terça-feira, 28: o número de ativações diárias de aparelhos com Android chegou a 850 mil por dia (celular e tablet), um aumento de 250% em relação ao ano passado.

Andy Rubin, um dos criadores Android e atual vice-presidente de mobilidade do Google, comentou o novo número e destacou a loja de apps Android Market. “Andando pelo Mobile World Congress e vendo o ecossistema do Android em funcionamento é impressionante. Há mais de 450 mil apps na Android Market. Alguns dos desenvolvedores que criaram esses aplicativos estão exibindo suas mais recentes e melhores criações no estando do Android. Mas o ecossistema não dorme. Nossos parceiros já ativaram um total de 300 milhões de celulares Android!”

Hugo Barra, o brasileiro diretor de produtos do Android, também soltou alguns números. O executivo disse que até o final do ano a expectativa é de que pelo menos metade dos aplicativos no Android Market sejam voltados para tablets.

Rumo ao 4G. Outro destaque do início do dia foi uma apresentação da rede LTE (entre o 3G e o 4G) no estande da LG. A velocidade superior foi demonstrada em uma exibição que contou com uma transmissão de vídeo sem soluços, alternando ainda com transmissão de voz em áudio de alta qualidade.

Estande faz demonstrações com rede LTE. FOTO: EFE

Alguns números ilustram bem a dimensão dos negócios no congresso. São cerca de 1.400 empresas do setor “móvel” e aproximadamente 10 mil desenvolvedores de aplicativos. Países como Estônia, Lituânia, Japão, Finlânda e Reino Unido promovem empresas e startups do setor em estandes especiais.

Nesta terça, um país vizinho do Brasil foi agraciado com o prêmio Liderança Governamental pela organização do congresso, a GSMA. O governo da Colômbia foi premiado por ter tornado o país um dos maiores pólos industriais do setor na América Latina. Ontem mesmo, colegas jornalistas da América Latina, comentavam como a Colômbia é o país com os melhores preços de aparelhos e serviços móveis do continente.

