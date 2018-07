O Google publicou, esta semana, o primeiro relatório anual sobre a segurança do sistema para smartphones Android. É o calcanhar de Aquiles da plataforma. O principal concorrente, o iPhone, é muito mais seguro. E esta disputa com a Apple é inglória e muito difícil de vencer. Ainda assim, houve avanços claros ao longo de 2016.

Dificilmente um usuário de iPhone já ouviu falar de vírus para seu aparelho. Eles existem, mas são raríssimos. Há uma boa razão para isto: a Apple controla tudo. Ela desenvolve tanto a máquina quanto o sistema operacional iOS. A cada ano saem dois modelos novos, e só. É fácil acompanhar todos. Não bastasse, só é possível baixar apps através da loja que a própria Apple controla. Instalar um vírus num iPhone é difícil pelo simples motivo de que a plataforma é fechada.

Segurança não é a única qualidade de uma plataforma fechada. Ela é mais estável no geral e, em se tratando do padrão Apple, o acabamento dos aparelhos é impecável. Ainda assim, existe também valor na opção do Google por transformar o Android numa plataforma aberta. A principal é variedade. Existem aparelhos para todos os gostos, dos sofisticados aos baratos. Há variedade de aplicativos e integração com inúmeras plataformas diferentes.

Outra vantagem que ninguém tira do Android: sua capacidade de compreender as necessidades do usuário e se antecipar a elas oferecendo informação precisa está uma geração à frente dos iPhones. Tecnologicamente, é mais avançado.

Mas de grandes corporações como Motorola e Samsung às xingling chinesas genéricas, milhares de modelos diferentes de celulares rodam Android. Só em 2015, foram lançados mais de 600 distintos. A Samsung, que é uma das fabricantes mais conhecidas, tem no mercado 13 modelos que se conectam através de 200 operadoras de celular no mundo.

Para a Apple, sempre que um problema de segurança é descoberto, desenvolve-se um update, comunica-se as operadoras e os iPhones recebem a notificação de que é bom atualizar. Ao fim de 2016, 80% dos iPhones rodavam a última versão do iOS. Mas apenas 3% dos Androids rodavam Nougat, o sistema mais recente.

Não à toa. Como cada empresa que fabrica um smartphone novo adapta o Android, quando o Google solta uma atualização é preciso readaptá-la modelo a modelo pelos fabricantes. Demandava tempo que se conta em semanas e, às vezes, meses. Foi necessário rever os processos.

O primeiro passo foi fazer uma distinção clara entre atualizações de segurança – no de dezembro, por exemplo, 74 vulnerabilidades foram corrigidas – e updates que implementam características novas.

No ano passado, funcionou. Ao todo, 1,4 bilhão de aparelhos rodam Android. De todos, 50% receberam ao menos uma atualização. Não é o suficiente, mas é mais do que antes. A meta, para este ano, é encostar em 75%. Do total de aparelhos, 15% rodam versões anteriores a 2013, que não recebem mais atualizações. Não há como.

Há outra frente importante aberta: quem usa Android tem muitas opções de onde baixar apps, mas apenas uma é realmente confiável. A Play Store, loja do próprio Google. No ano passado, 750 milhões de apps passaram a ser avaliados automaticamente todos os dias para checar se eram cavalos de troia carregando vírus. O resultado é que apenas 0,05% dos celulares que usam exclusivamente a loja oficial sofreram infecções. Era o triplo no ano anterior.