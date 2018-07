Após a Apple ter sofrido um processo por invasão de privacidade, agora é o Google que está na mira das autoridades. Duas mulheres processaram o Google por terem suas localizações rastreadas por celulares Android sem consentimento. A ação ocorre nos mesmos moldes da sofrida pela Apple.

Os celulares Android têm uma função semelhante à que provocou polêmica com a Apple — eles mandam o nome, localização e intensidade das redes Wi-Fi próximas, além das informações sobre o telefone, e as enviam ao Google.

“Todo o compartilhamento de localização no Android é optado pelo usuário”, disse um porta-voz do Google ao All Things Digital. “Nós proporcionamos ao usuário o conhecimento e o controle de toda a informação para oferecer uma melhor experiência aos usuários de aparelhos Android”. Segundo o Google, todos os dados de localização são enviados de volta ao Google anonimamente — não há nada que os ligue a um usuário em específico.

As autoras do processo, aberto na quarta-feira, 27, usavam um HTC Inspire 3G.Elas querem entrar com uma ação coletiva que pode gerar até US$ 50 milhões em danos, além de uma ordem para o que Google pare de rastrear os aparelhos dos usuários.