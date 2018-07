Sistema do Google lidera em oito mercados importantes; Windows Phone é único concorrente a registrar crescimento

SÃO PAULO – O status do Android como principal plataforma de smartphone do mundo segue imbatível. Segundo levantamento da consultoria Kantar Worldpanel Comtech, o sistema operacional do Google está presente em 64,2% dos aparelhos. A pesquisa foi realizada em nove mercados importantes: Austrália, China, França, Alemanha, Itália, Japão, Espanha, Reino Unido e EUA.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

O único país onde o Android fica em segundo é o Japão. Lá, o sistema do iPhone, o iOS, está ligeiramente na frente, tendo 49,2% do mercado frente aos 45,8% do Android. O mercado onde o concorrente do iPhone está melhor posicionado é a Espanha, onde está presente em 93,5% dos smartphones.

Cerca de 240 mil pessoas nos EUA e um milhão nos países europeus foram entrevistadas. O levantamento foi realizado entre março de 2012 e março deste ano.

Dominic Sunnebo, diretor de pesquisa de consumo global da Kantar, afirmou que “esperamos ver um aumento ainda maior da participação [do Android] quando vendas do HTC One começarem a acontecer e o Samung Galaxy S4 é lançado”. Ele acrescentou que a pressão em cima da Apple, BlackBerry e Nokia para se manter relevantes para o consumidor será ainda maior em meio ao “bombardeio de marketing” da Samsung e HTC.

Os números da Kantar trazem boas notícias para o Windows Phone. Segundo a pesquisa, a plataforma da Microsoft é a única além do Android a mostrar algum crescimento no mercado americano no último ano, subindo 1,9% para uma participação de 5,6%. O sistema móvel do Windows também registrou um pequeno crescimento nos cinco países europeus pesquisados e na Austrália.