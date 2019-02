Google Google apresentou duas novas ferramentas de acessibilidade

O Google anunciou nesta segunda, 4, duas novas ferramentas de acessibilidade no Android, que devem ajudar pessoas surdas ou com problemas auditivos.

Um deles é o Live Transcribe, que converte áudio em texto em tempo real, o que pode auxiliar surdos a conversarem com pessoas que não se comunicam por libras. Ao acessar o app, ele começa imediatamente a converter em texto o que os microfones conseguem captar do ambiente. Ele está disponível em mais de 70 línguas, incluindo o português brasileiro. O usuário também a opção de converter em texto dois idiomas ao mesmo tempo.

O app tem um sinal que indica o volume da fonte de som, o que permite saber se é necessário aproximar o aparelho de quem está falando. Ele também tem um teclado caso seja necessário digitar alguma resposta. Se uma pessoa começa a falar depois de um longo intervalo, o aparelho vibra para chamar a atenção da outra pessoa envolvida na conversa.

Para funcionar, porém, ele precisa estar conectado à internet. O Live Transcribe também não está amplamente disponível na Play Store. Uma versão de testes poderá ser baixado por um número limitado de usuários em todo o mundo. O recurso também virá de fábrica no Pixel 3, smartphone com a marca do Google. Para quem se interessar pelo recurso, é possível se cadastrar no site de acessibilidade do Android.

Som melhor. A outra ferramenta se chama Amplificador de Som, que, no menu de acessibilidade, dá maior poder de ajustes de som. Basicamente, ele consegue aumentar os sons mais baixos sem aumentar os mais altos, o que pode ajudar pessoas com perdas auditivas. A ferramenta já está disponível na Play Store e é compatível apenas com Android 9 Pie. Também vem pré-instalado no Pixel 3.