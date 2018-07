A loja de apps do Google para aparelhos móveis passa também a oferecer filmes e livros

O Google começou a implantar nesta quarta-feira, 13, uma atualização do Android Market para dispositivos equipados com o sistema operacional. Além de um novo visual, a loja online agora oferece filmes e livros para download.

Com a nova interface o Google pretende facilitar o acesso do usuário a conteúdos relevantes. As listas de aplicativos, jogos, filmes e livros são específicas para cada país e classificam os itens em diversas categorias, como melhor compra, melhor conteúdo grátis entre outras opções de classificação.

O Google também adicionou mais informações às páginas de detalhes de cada aplicativo. Além do nome e o preço, agora, é possível visualizar a descrição detalhada de cada aplicativo, com os comentários de quem comprou abaixo. A página também exibirá vídeos em miniaturas sobre o produto, para quem quiser conferir o funcionamento do item a ser comprado.

A atualização começou hoje para dispositivos que possuem versões a partir da 2.2 do sistema operacional Adroid (também conhecido como Froyo). Nas próximas semanas, segundo informou a empresa no blog de desenvolvedores do Android, a atualização deverá chegar aos demais dispositivos, com versões anteriores do software nas próximas semanas.

A opção de alugar filmes (basta baixar o aplicativo “Vídeos”) por US$ 1,99, por enquanto, está disponível somente nos Estados Unidos, mas o Google promete expandir a opção para ouros países. Enquanto isso não ocorre, para o Brasil a mudança fica restrita ao visual, que para muitos é muito parecido com o do Windows Phone 7.

