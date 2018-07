A Apple questionou nesta terça-feira, 12, dados recentes que mostram que celulares inteligentes usando o sistema operacional do Google ultrapassaram as vendas do iPhone nos Estados Unidos. A companhia afirmou que não há sinais de que a competição está vencendo no mercado de smartphones.

Celulares inteligentes com sistema Android, do Google, representaram 28 por cento das vendas unitárias nos Estados Unidos no primeiro trimestre, a frente dos 21 por cento da Apple, afirmou a empresa de pesquisa de mercado NPD na segunda-feira. A Research in Motion, produtora do Blackberry, ficou com fatia de 36 por cento.

A Apple afirmou que os dados da NPD não fornecem um quadro completo do mercado.

“Isso é um dado muito limitado baseado em 150 mil consumidores dos Estados Unidos que responderam a um questionário online e não que não representa os mais de 85 milhões de usuários do iPhone e iPod touch no mundo”, disse a porta-voz da Apple, Natalie Harrison.

Ela afirmou que o iPhone ultrapassa em muito as vendas de celulares Android no mundo e citou que um relatório da empresa de pesquisa IDC na semana passada mostrou o iPhone com participação mundial de 16,1 por cento, atrás da RIM e da Nokia.

“Tivemos um trimestre recorde de vendas do iPhone, que cresceram 131 por cento e com o sistema operacional iPhone 4.0 este ano não vemos sinais de que a competição esteja nos alcançando em breve”, disse Harrison.

A Apple afirma que vendeu mais de 51 milhões de iPhones desde que lançou o aparelho em 2007.