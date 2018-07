O sistema operacional Android, do Google, superou o líder histórico do mercado de celulares inteligentes (smartphones) Symbian, da Nokia, como plataforma mais popular no quarto trimestre. A informação foi apurada pela empresa de pesquisa Canalys, que divulgou os dados nesta segunda-feira, 31.

Todas os fabricantes de celulares venderam um total de 32,9 milhões de aparelhos Android no último trimestre do ano passado, ante vendas totais de modelos com Symbian de 31 milhões de unidades, segundo a Canalys.

Em outro levantamento, o Android assumiu uma participação de 22% do mercado de computadores tablet no quarto trimestre, continuando a avançar sobre a líder disparada do segmento, a Apple.

Segundo a Strategy Analytics, a participação total da Apple em tablets caiu de 95% no terceiro trimestre para 75% no quarto. Enquanto isso, o mercado como um todo disparou 120 por cento, para quase 10 milhões de unidades.

O tablet Galaxy, da Samsung Electronics, foi o principal competidor do iPad no trimestre passado. A companhia afirma que vendeu 2 milhões de tablets Galaxy nos últimos três meses de 2010. Já a Apple afirma vendas de 7 milhões de iPads. Não ficou claro se as empresas se referem exatamente ao mesmo período de vendas.

A Strategy Analytics prevê que o Android aumente sua participação de mercado no primeiro trimestre, conforme novos aparelhos como o Xoom, da Motorola, devem começar a ser vendidos.

/ REUTERS