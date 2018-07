Empresa comparou softwares livres e avaliou que o do Google possui “processo unilateral de tomada de decisões”

SÃO PAULO – A companhia de pesquisas VisionMobile divulgou nessa quinta-feria, 4, um estudo em que comparou a ‘abertura’ dos oito principais softwares livres – ou seja, não proprietários, que podem ter seu código alterado livremente – e descobriu que o Android, do Google, é o mais fechado deles.

—-

Android, Eclipse, Linux kernel, MeeGo, Firefox, Qt, Symbian (um modelo aberto da Symbian Foundation) e WebKit foram as plataformas analisadas.

O mais aberto dos sistemas analisados foi o Eclipse, com 84%. Já o sistema operacional móvel do Google saiu como o pior, apenas 23% open source a e em último no ranking.

Muitos desenvolvedores acham que o projeto open source ficou muito aquém do que o que o Google prometia no lançamento da plataforma, que, segundo o relatório da VisionMobile, apresenta um “processo unilateral de tomada de decisões”.

O estudo afirma também que o “Google controla firmemente o Android e todos os seus derivados”, em um processo pouco transparente para um software que se diz aberto.