A essa altura do campeonato, provavelmente você já conhece o robô Android, que dá a cara do sistema operacional do Google. Ele já virou brinquedo, mas ainda não havia surgido, de fato, o robô Android.

Ele apareceu durante o Google Developer Day do Japão:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/_vmLFPAh9ZQ" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

O protótipo, batizado de RIC Android, foi fabricado por uma empresa chamada RT Corp. Será que ele vem para o Google Developer Day no Brasil também em outubro?