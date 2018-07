Sistema iOS, da Apple/iPhone, ficou em segundo lugar na preferência dos americanos

Ele está por toda parte…

SÃO PAULO – De cada dois smartphones vendidos nos EUA, um é Android. É o que revelam números que a Com Score acaba de ser divulgados nos EUA.

O sistema operacional do Google alcançou a marca de 50,1% do mercado americano entre os meses de dezembro e fevereiro. Isso representa um salto de 17 pontos em relação ao mesmo período em 2011 e de 3,2 pontos comparado com o trimestre anterior.

O sistema da Apple/iPhone, iOS, ficou em segundo lugar, com 30,2%. Foi um aumento de 1,5 pontos em relação ao trimestre passado.

Isso significa que as duas plataformas correspondem a mais de 80% do mercado de smartphones dos EUA.

Má notícia para os outros sistemas. Blackberry/RIM caiu três pontos para 13,4%, de acordo com a mesma pesquisa. Windows Mobile desceu um ponto para 3,9% (vale lembrar que esses números ainda não levam em conta a série Lumia, da Nokia). Falando em Nokia, seu antigo sistema Symbian responde agora por apenas 1,5% dos smartphones nos Estados Unidos.

O levantamento mostrou também que mais de 104 milhões de pessoas nos EUA são proprietárias de um smartphone, 14% a mais que o período anterior.

Entre os fabricantes de aparelhos, as cinco marcas mais populares são, na ordem: Samsung, LG, Apple, Motorola e HTC.