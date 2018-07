O sistema operacional do Google, Android, é o atual dono da maior fatia de mercado consumidor de OS para celulares nos Estados Unidos, passando finalmente as rivais Apple e RIM, dona do Blackberry.

Segundo pesquisa da Nielsen Company, o Android lidera com 29% e é seguido do iOS da Apple e da RIM Blackberry com 27% ambas. A lista ainda inclui 10% de usuários de Windows Mobile/Windows Phone 7; 4% para o WebOS da HP/Palm; e apenas 2% para o Symbian, sistema operacional abandonado pela Nokia.

Os responsáveis pelo estudo ponderam que, do ponto de vista de quem fabrica os aparelhos, a Apple e a RIM ainda lideram, já que as duas empresas só possuem seus sistemas operacionais rodando em aparelhos produzidos por elas mesmas. Enquanto isso, 29% do mercado do Android se divide em aparelhos da HTC (12%), Motorola (10%), Samsung (5%) e outros (2%).

Já há na mídia e entre CEOs a discussão sobre as diferenças entre os modelos seguidos pelas empresas: o aberto e o fechado, ou a integrada e o fragmentado. Em outubro de 2010, Steve Jobs, em discurso, disse que acreditava que o sistema “integrado” da Apple sobrepujaria o “fragmentado” do Google.

“Achamos que este é um enorme ponto positivo da nossa estratégia em comparação com a do Google. Vendendo a usuários que querem que seus aparelhos simplesmente funcionem, acreditamos que o sistema integrado sempre se imporá ao fragmentado”, disse na época.

A pesquisa publicada hoje também mostra que o OS do Google é o preferido dos jovens. Segundo o relatório, 6% dos aparelhos Android foram vendidos para a população que vai de 18 e 24 anos, competindo com 4% da Apple e da RIM, ambas.

No início do ano uma outra pesquisa da Nielsen, que analisava o mercado entre junho e novembro de 2010, já constatava o interesse dos consumidores pela “novidade” Android. À época, 40,8% dos aparelhos adquiridos nos EUA eram Android; restando 26,9% à Apple e 19,2% à RIM. No marketshare (divisão de mercado), o Google era o terceiro (25,8%), atrás da RIM (27,1%) e da Apple (28,6%).

