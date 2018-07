Android: tablets e música

O Google anunciou novidades para as duas frentes do sistema operacional móvel. Para celulares, chega o Ice Cream Sandwich, próxima versão do Android (2.4). O Google diz que seu “sanduíche de sorvete” terá características do Honeycomb — transparências na interface, multitarefa e mais widgets. Já o Honeycomb segue com o mesmo nome, mas ganha uma nova versão, a 3.1, compatível com periféricos USB e Google TV e com acesso ao Android Marlet.

15/05/2011 | 18h00

Por Tatiana de Mello Dias - O Estado de S. Paulo