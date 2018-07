Partipação da Apple encolheu para 13,2%, apesar da alta de 20% no número de telefones vendidos

SÃO PAULO – Quase oito em cada dez dos 236,4 milhões de smartphones vendidos no segundo trimestre globalmente usavam o sistema Android, do Google. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 7, pela empresa de pesquisa IDC, em seu relatório trimestral do mercado de celulares avançados.

Os dados revelam um cenário preocupante para a Apple, que viu sua participação nas vendas de smartphones encolherem de 16,6% para 13,2% em um ano. Aquantidade de iPhones vendidos aumentou 20% neste trimestre, comparado ao mesmo período de 2012, mas isso não foi suficiente para acompanhar o ritmo de crescimento do sistema Android — presente em uma extensa oferta de aparelhos de vários fabricantes, em diversos tamanhos e com configurações distintas.

O número de smartphones Android chegou a 187,4 milhões no período (aumento de 73,5%), enquanto a Apple vendeu 31,2 milhões de unidades do iPhone (em todas as versões disponíveis). Há um ano, o Android tinha 69,1% das vendas.

“O declínio do iOS no segundo trimestre está de acordo com o ciclo (de lançamento) do iPhone”, disse o analista do IDC, Ramon Llamas, em comunicado. “Sem lançar um novo produto desde a estreia do iPhone 5 há quase um ano, a participação da Apple ficou vulnerável aos lançamentos dos concorrentes. Mas um novo iPhone, com o novo sistema iOS 7, esperados para este ano, a Apple está bem posicionada para retomar o mercado.”

A Samsung lidera as vendas do Android, com 73,3 milhões de unidades comercializadas, e 39,1% de participação entre os aparelhos que usam o sistema do Google. Em seguida vem a LG, com 6,5% de participação, Lenovo (6,1%), Huawei (5,4%) e ZTE (5,4%). Os outros fabricantes somam o restante das vendas, com 37,5% do mercado.

Outras plataformas. O cenário é mais grave para a BlackBlerry, que vendeu 11,7% a menos do que no segundo trimestre de 2012, com 6,8 milhões de unidade. Isso dá à empresa 2,9% de participação no setor — no ano passado tinha 4,9% –, o que agrava a situação da fabricante. Em fevereiro, a empresa lançou novos aparelhos em uma tentativa de recuperar mercado, mas os números continuam fracos.

Ao contrário da BlackBerry, o Windows Phone conseguiu se expandir com mais força. No segundo trimestre, foram vendidas 8,7 milhões de unidades de smartphones com a plataforma da Microsoft — há um ano, foram 4,9 milhões de unidades. Em termos de participação, a mudança foi menor. O Windows Phone alcançou 3,7% do mercado no período, ante 3,1% no ano passado.