Jogo chega à rede social em fevereiro; anúncio foi feito pelo Twitter da Rovio, empresa fabricante do jogo

SÃO PAULO – O popular jogo para celular Angry Birds chegará ao Facebook no próximo dia 14 de fevereiro. O anúncio foi feito através do Twitter da fabricante do jogo, a Rovio Mobile.

Junto com a mensagem foi compartilhado um vídeo onde pode-se ter uma noção de como será o menu do jogo na nova plataforma. Não é possível ver, porém, como serão implementadas as funções sociais do Facebook na nova versão do jogo.

O Angry Birds se tornou um dos jogos de celular mais populares que existem, presente em diversas plataformas. Seu sucesso também inspirou dezenas de produtos de merchandising inspirados no jogo (incluindo um livro de receitas que têm ovos como base).

/ EFE