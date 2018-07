Os personagens do game terão uma área dentro de um parque de diversões na Finlândia, terra natal da Rovio

SÃO PAULO – Os pássaros finalmente farão parte de um parque de diversões. Com previsão de estreia para o dia 8 de junho, os Angry Birds chegam no Parque Särkänniemi, na Finlândia, com 12 atrações, que incluem montanha russa e uma torre, além de uma área de alimentação temática.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

“Os personagens do Angry Birds nasceram na Finlândia mas hoje são conhecidos pelo mundo todo por pessoas de todas as idades”, disse o dono do parque, Miikka Seppälä, se referindo à origem finlandesa da Rovio, empresa que desenvolveu o game. “Nosso objetivo é motivar os fãs, adultos e crianças a aproveitar as atrações.”

O parque foi desenvolvido pela Lappset sob a orientação da equipe de design da Rovio. Além dos brinquedos tradicionais de um parque, haverá ainda a possibilidade de jogar o próprio game usando telas espalhadas pelo parque.

Veja imagens do futuro parque: