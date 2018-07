Na nova edição do game, os pássaros vão enfrentar as forças do Império, no cenário de ‘Guerra nas Estrelas’

Por Thiago Mattos

SÃO PAULO – Angry Birds: Star Wars é o nome da nova série do já conhecido game em que furiosos pássaros coloridos são lançados contra porcos que ousaram roubar seus ovos e, por isso mesmo, devem ser destruídos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Com lançamento previsto para 8 de novembro, Angry Birds: Star Wars ambienta desta vez o jogo no cenário espacial do filme de George Lucas. Uma das versões anteriores do game já havia adaptado os pássaros nas aventuras do filme Rio.

Na nova franquia, os pássaros-heróis lutarão contra o Império e, dentre as várias opções, o jogador poderá encarnar o próprio Luke Skywalker — papel reservado ao pássaro vermelho.

Em entrevista ao jornal USA Today, o vice-presidente da Lucasfilm, Paul Southern, disse que os pássaros não estarão vestidos como personagens do filme. “Eles serão os próprios”, afirmou.

Em maio, o game atingiu um bilhão de downloads com todas as suas versões: Angry Birds (2009), Angry Birds Seasons (2010), Angry Birds Rio (2011) e Angry Birds Space (2012).

Lançado em 2009, o game se popularizou por sua jogabilidade e baixo preço. Como os outros jogos da série, a espera é que Angry Birds: Star Wars também custe US$ 1.

Além das tradicionais plataformas iOS (iPhone e iPad) e Android, o game também será disponível para Kindle Fire, Mac, PC, Windows Phone e Windows 8.

—-

Leia mais:

• ‘Bad Piggies’, os porcos assumem o comando

• Passa tempo