A Rovio Mobile, produtora do game Angry Birds, arrecadou US$ 42 milhões em rodada de investimento que inclui três empresas, uma delas pertencente a Niklas Zennström cofundador do Skype e dono de parte do Kazaa e Rdio.

Participaram do leilão investidores como Accel Partners, Atomico Venture (de Zeenström) e Felicis Ventures. O capital faz parte de novos projetos da Rovio em relação à marca Angry Birds. Entre os principais deles estão expandir-se para outras plataformas (PS3, Wii, Xbox 360), séries de TVs, filmes, desenhos, quadrinhos e redes sociais, como deve acontecer com o Facebook até abril. (Na página oficial do jogo no Facebook, há a opção de receber as informações sobre a chegada do game. Para isso, basta “curtir”).

“Com Angry Birds, nós conseguimos lançar com sucesso não só uma marca forte, mas também toda uma franquia de entretenimento completamente nova”, afirmou Mikael Hed, o CEO da Rovio, por comunicado nesta quinta-feira, 10.

Segundo a Rovio, até hoje a empresa já vendeu cerca de 2 milhões de bonecos de pelúcia dos personagens de Angry Birds (pássaros e porcos) pela sua loja.

Ao Financial Times, o investidor Niklas Zennström disse acreditar no sucesso da marca e apostou, além do seu dinheiro, que o Angry Birds ficará no mercado ainda por “muitos e muitos anos”. “Mais crianças conhecem o Angry Birds do que o Mickey Mouse hoje. Quando você compara com jogos como Mario Bros, vê-se que [o Angry Birds] é uma bela franquia”.

Ainda mais otimista que o investidor dono do Skype, é Mikael Hed, o dono do próprio Angry Birds, que compara a sua produtora à Disney. “Olhe como a Disney começou: em Steamboat Willie, criou-se o Mickey, depois acrescentaram mais personagens. Você pode ver o mesmo padrão hoje, mas as coisas estão acontecendo mais rápido. Enquanto empresas fizeram isso em décadas, nós fizemos em um ano”, disse ele à revista Wired.

Neste mês, a Wired fez uma reportagem de capa sobre o Angry Birds e, para ela, coletou inúmeros dados da empresa: o game, baixado mais de 75 milhões de vezes, é jogado por 40 milhões de pessoas pelo mundo, que, no total, gastam 200 milhões de minutos por dia brincando de derrubar porcos. Para a construção do game, a Rovio calcula ter gastado € 100 mil, que renderam para a empresa cerca de € 50 milhões.

Buscando ampliar seu modelo de negócio, a Rovio, atualmente com 50 funcionários trabalhando em Espoo –cidade próxima à capital na Finlândia, Helsinque, que concentra sede de empresas como a Nokia — , lançou em fevereiro um sistema de pagamento que funciona dentro do game, pelo qual o usuário pode fazer suas compras com alguns poucos cliques, sem a necessidade de dar seus dados bancários para isso. O principal alvo do “Bad Piggy Bank”, como é chamada, são os aparelhos Android, pelo qual usuários ainda baixam o aplicativo game gratuitamente.

O Angry Birds foi o aplicativo pago mais bem vendido da história e foi (ou ainda é) o primeiro da lista dos mais vendidos pelo iTunes em cerca de 68 países.