LOS ANGELES – Os criadores do jogo de celular “Angry Birds” contrataram o ex-presidente do estúdio Marvel, David Maisel, para levar sua franquia ao cinema de Hollywood, informa nesta quinta-feira, 30, a revista “Variety”. A companhia finlandesa Rovio Mobile contará com Maisel como assessor para explorar o sucesso de “Angry Birds” além das telas de tablets e telefones celulares.

Maisel exerceu um papel-chave na consolidação da divisão de filmes da Marvel como produtora independente e conseguiu o financiamento para conduzir projetos como “Homem de Ferro” e “O Incrível Hulk”.

“Falou-se muito sobre um filme baseado no ‘Angry Birds’, mas agora isso é real. O processo está começando agora”, confirmou Maisel em uma de suas primeiras declarações após acertar a parceria com a Rovio.

“As pessoas interagem com esses personagens a 15 centímetros deles toda vez que jogam e isso cria uma relação emocional. Isso não é algo americano, tampouco finlandês. É algo global, que nunca vi antes. É a propriedade intelectual mais apaixonante que nasceu fora de Hollywood em anos”, comentou Maisel.

O executivo de Hollywood afirmou que seu propósito é levar “Angry Birds” a um “nível completamente novo”.

O “Angry Birds” consiste em um jogo de precisão no qual os participantes usam personagens com forma de ave para derrubar prédios e destruir um grupo de porcos que lhes roubaram ovos.

Após estrear, o game registrou mais de 250 milhões de downloads no final de 2009.

Maisel já começou conversas com roteiristas e diretores para a realização do filme do qual ele será produtor executivo.

A Rovio adquiriu no mês passado o estúdio de animação finlandês Kombo, com o qual se trabalhará inicialmente em fazer uma série de curtas-metragens protagonizados pelos personagens do “Angry Birds”.

Além de ampliar a franquia “Angry Birds” com outros títulos como “Angry Birds Rio” – inspirado no filme de animação “Rio” -, a Rovio vendeu mais de 2 milhões de bichos de pelúcia dos personagens do jogo e deve lançar um livro de receitas para cozinhar ovos.

