Grupo ativista hacker quer boicotar um filme por mês até o fim do ano por meio da operação #OpNoShow

SÃO PAULO – O grupo ativista hacker Anonymous colocou a indústria cinematográfica no alvo de seus ataques e anunciou no site AnonNews a operação #OpNoShow. O intuito é boicotar uma grande produção cinematográfica por mês durante todo o ano de 2013.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O primeiro alvo será o filme Oblivion, estrelado pelo ator Tom Cruise. “O lançamento será no dia 27 de abril. Não assistam ao filme na estreia nem durante a semana de lançamento”, diz comunicado oficial do grupo. Segundo o IMDB, no entanto, a data oficial de lançamento do filme é 12 de abril.

O objetivo da ação é prejudicar o lucro dos estúdios em protesto ao apoio oferecido ao CISPA (que permite às empresas de internet entregar dados confidenciais dos usuários ao governo) e ao sistema de alerta de copyright, que dificultam o download e a distribuição de filmes pela internet.

O Anonymous afirmou que pretende acompanhar os números de bilheteria do filme Oblivion para saber se a operação está dando resultado e encorajou os interessados em assistir ao longa a fazê-lo de forma pirata.

No início do ano passado, o grupo hacker já havia derrubado os sites da Associação das Gravadoras (RIAA) e da Associação Cinematográfica (MPAA) durante a operação intitulada #OpMegaupload ou #OpPayback, em resposta ao fechamento do site Megaupload, acusado de violação de direitos autorais. Ao comemorar os ataques, o grupo também citou o combate à SOPA e à PIPA, leis antipirataria engavetadas nos Estados Unidos no início do ano passado.

Uma operação semelhante batizada de #OpBlackMarch foi lançada na época, mas não teve muito sucesso “por falta de participação”, segundo o comunicado do grupo.

—-

Leia mais:

• Anonymous declara guerra online contra Síria

• Hacker pode pegar 100 anos de prisão