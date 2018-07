Grupo ativista hacker lançou campanha no site de crowdfunding Indiegogo e conseguiu 1,3 mil apoiadores

SÃO PAULO – O grupo ativista hacker Anonymous arrecadou US$ 54,7 mil (cerca de R$ 110 mil) por meio de uma campanha no site de financiamento colaborativo Indiegogo para montar o seu próprio portal de notícias, o Your Anon News, hoje existente no formato Tumblr.

—-

O grupo lançou o projeto no site de crowdfunding solicitando inicialmente um investimento de US$ 2 mil, mas conseguiu o apoio de 1,3 mil pessoas. Os apoiadores da campanha vão receber os brindes pela contribuição, como broches, canecas e camisetas a partir de junho.

De acordo com a descrição do projeto, o novo site dará ênfase ao jornalismo cidadão e será usado para publicar notícias, reportagens e hospedar blogs de repórteres independentes, separando-se do noticiário policial e de celebridades. Ainda não há previsão de data para o site ser lançado.

—-

